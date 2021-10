Rouen. Six blessés dont deux graves dans l'incendie d'un appartement

Les flammes se sont déclarées peu avant 17 h, mercredi 22 septembre à Rouen dans un appartement du premier étage d'un immeuble de la rue Besselièvre. Dix engins et 33 pompiers ont été engagés sur place. Ils ont pu rapidement maîtriser l'incendie, qui a été éteint à l'aide de deux lances, vers 17 h 30.

Les flammes et les fumées ont tout de même fait six victimes : un homme et une femme ont été grièvement blessés et évacués vers le CHU de Rouen en urgence absolue. Deux autres personnes ont été plus légèrement touchées et évacuées vers l'hôpital.