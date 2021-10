En questions. Relâchement du port du masque : le retour des maladies saisonnières ?

Le gouvernement a annoncé mercredi 22 septembre la fin du port du masque à partir du lundi 4 octobre dans les écoles primaires des départements où le taux d'incidence est inférieur à 50 pour 100 000 habitants. Une déclaration qui fait suite à la diminution des cas de Covid-19 sur le territoire national.

En Normandie, le taux d'incidence est de 32,4 cas pour 100 000 habitants. Des chiffres en baisse, mais qui incitent de nombreuses personnes à prêter moins d'importance aux gestes barrières, ce qui laisse la porte ouverte aux bactéries, alors que la saison des rhumes, gastro-entérites et autres angines approche.

Rencontre avec Olivier Toussaint, membre du syndicat des pharmaciens de l'Orne.

Faut-il s'attendre à plus

de maladies bénignes ?

"Il va y avoir une montée des rhumes, gastro-entérites et angines, c'est obligatoire. La réouverture des écoles à cette période de l'année n'arrange pas les choses. J'ai déjà eu des personnes avec de la diarrhée ces dernières semaines. Si l'on fait un retour sur l'année 2020, au moment où toute la population française était contaminée, il y avait plus de 50 % de gastro en moins. Nos ventes d'antibiotiques et antidiarrhéiques avaient chuté de 60 %."

Après un an de port du masque,

allons-nous être plus vulnérables ?

"Effectivement, l'immunité peut elle aussi avoir baissé. Il faut donc faire attention aux gestes barrières. Ces derniers temps, on remarque un certain relâchement du port du masque. Ça ne s'arrête pas là, de moins en moins de personne utilisent du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains, et malheureusement, la gastro-entérite se transmet avec."

Le masque va-t-il devenir le premier bouclier contre ces bactéries ?

"Je ne pense pas, les Français n'ont pas la culture asiatique du port du masque. Il est difficile de faire passer cela dans les mœurs. Une fois que la crise sanitaire sera terminée, les gens le retireront naturellement. Excepté quelques personnes plus âgées, on n'aime pas trop porter le masque en France."