Caen la Mer. Pourquoi les composteurs ne sont-ils pas encore livrés ?

Dans la communauté urbaine de Caen la Mer, les composteurs en bois et en plastique ont la cote. "Depuis 2005, nous en avons déjà distribué 20 000 à des particuliers résidant dans des pavillons", détaille Christophe Paineau, directeur de la Collecte des déchets, de la propreté urbaine et du Parc matériel. Depuis mars 2021, les habitants n'ont toujours pas reçu leur composteur. Le site de Caen la Mer indique qu'un délai de six mois est à prévoir pour le recevoir. "C'est exceptionnel. Plusieurs raisons expliquent ce retard de livraison. Tout d'abord, nous avons eu une très forte demande survenue suite à l'enquête de proximité réalisée dans la communauté urbaine pour connaître les préférences des citoyens", poursuit Christophe Paineau. Autre explication, la communauté urbaine a changé de marchés d'acquisition, "ce qui ne nous a pas permis de répondre rapidement à la demande", ajoute-t-il. De plus, un problème national s'est ajouté, celui de la pénurie de matières premières. "Nous recevons de nombreuses demandes sur les composteurs en bois", complète le directeur.

Quand les composteurs seront-ils livrés ?

"Nous demandons de faire encore preuve de patience", sourit Christophe Paineau. Auparavant, les composteurs étaient livrés sur rendez-vous. Désormais, la communauté urbaine souhaite organiser des permanences. "Nous avons des problèmes de livraison du prestataire et de la capacité de stockage", explique le directeur. À l'heure actuelle, près de 1 500 demandes en attente seront honorées d'ici la fin du mois de novembre 2021. Mille autres seront traitées début 2022. Ces composteurs sont gratuits et pris en charge financièrement par la communauté urbaine de Caen la Mer et le Syndicat pour la valorisation et l'élimination des déchets de l'agglomération caennaise (SYVEDAC).



Pour faire une demande de composteur, rendez-vous sur le site de Caen la Mer.