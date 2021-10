Bonne table au Havre. Chez Bex, des plats sains dans l'ère du temps

Manger rapidement oui, mais manger sainement. Voilà un principe que beaucoup de travailleurs - moi y compris ! - se fixent, sans toujours pouvoir le respecter. Chez Bex, au Havre, Xavier et Bianca Gallais tentent de nous y aider. Le couple a ouvert en mai 2019 cet espace restaurant-boutique dans le centre reconstruit. "Nous proposons des plats équilibrés et sains, tout est fait maison", détaille le patron, qui a rejoint son épouse dans l'aventure après qu'elle a lancé son activité de traiteur à domicile, dans un premier temps.

"On cuisine

ce que l'on aime"

Côté menu, "on cuisine ce que l'on aime", résume Xavier Gallais. Asie, Amérique Latine, Italie… Le menu change chaque semaine, avec toutefois un incontournable à la carte : "le poke bowl saumon (10,50 €), d'origine hawaïenne", précise le propriétaire. Le concept de ce plat froid dans l'ère du temps ? Dans un bol, sont présentés saumon, avocat, riz et crudités. Le couple le décline à plusieurs sauces. Au menu lors de ma visite, une version italienne, avec pâtes, pesto, buffala et jambon cru, ou un bowl automnal (8,50 €). C'est pour ce dernier, végétarien, que j'ai opté. Dans mon assiette, ou plutôt mon bowl, des pousses d'épinards crus recouverts de lentilles, de patates douces rôties, de poivrons confits et de feta. "Cet hiver, nous proposerons des plats chauds, des soupes. On suit les saisons et les légumes qui vont avec", précise Xavier Gallais.

Au menu ce midi, un plat végétarien !

Sur le comptoir, je repère un gâteau appétissant… "C'est un carrot cake [gâteau aux carottes] nappé de cream cheese avec des zestes d'orange, des noix concassées et des pétales de rose séchés", m'indique-t-on. Vendu, ce sera mon dessert (3,50 €). Mais je l'imagine déjà accompagné d'un chocolat chaud maison l'après-midi, alors que les nuits rallongent et les jours rafraîchissent…

Pratique. Chez Bex, restauration rapide, traiteur et boutique, 138 rue Victor-Hugo au Havre. Tél. 07 68 59 68 57