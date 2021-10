Manche. Des changements au groupe hospitalier du Mont Saint-Michel

Le service de pneumologie, jusque-là situé à Granville, sera transféré à Avranches à compter du mardi 28 septembre. Il sera composé de six médecins, onze infirmiers et de douze aides-soignants. Ce nouveau service disposera de 26 chambres désormais situées à proximité du plateau médico-technique et du service de réanimation, ce qui peut s'avérer capital en cas de défaillance respiratoire aiguë, affirme le centre hospitalier. Des consultations resteront possibles sur le site de Granville.

Quant à l'hôpital de Granville, il dispose désormais d'un nouveau service rénové de prise en charge palliative, avec une capacité de 11 lits. Ce service sera animé par deux médecins, huit infirmiers et huit aides-soignants.

Cette unité de soins sur Granville va permettre d'améliorer l'offre sur ce territoire géographique.