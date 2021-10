Orne. A l'école ou à l'hôpital, le chien devient héros

Toutes nos félicitations à Pollen, adorable dalmatienne de 2 ans. Elle est le premier chien pédagogique en France, coup de cœur du récent jury du troisième Trophée des chiens héros de la Centrale canine, qui vient de remettre ses prix à Paris, mercredi 15 septembre. Après avoir obtenu la validation de la direction, du corps enseignant, des parents et de l'Éducation Nationale et après avoir pris toutes les mesures nécessaires pour les élèves phobiques ou allergiques, Pollen, âgée de six mois, avait fait sa rentrée en septembre 2019 dans le collège François Truffaut à Argentan. Depuis, elle intervient trois jours par semaine auprès des 380 élèves.

Autre chienne ornaise récompensée, Obelle, golden-retriever d'accompagnement social formée par Handi'Chien à Alençon, fait désormais partie des effectifs de l'hôpital de Doullens (Somme). En véritable "dog'teur", elle travaille cinq jours par semaine auprès de patients en oncologie ou en soins palliatifs. Des services lourds où Obelle représente la douceur dans un monde de douleur.