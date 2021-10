Le Havre. Le Club nautique recrute un entraîneur grec pour sa section water-polo

Le Club nautique havrais (CNH) s'est offert les services de Fotis Kostas pour développer sa section water-polo. Le jeune homme est arrivé le 14 septembre, directement de Grèce. Ce poloïste de haut niveau a fait partie de l'équipe nationale de Grèce. Si le club havrais est allé le chercher aussi loin, c'est que les entraîneurs tricolores sont rares. Il faut dire que la discipline est moins populaire en France qu'en Grèce.

Avec cette recrue, le CNH a pour ambition de faire monter son équipe de water-polo en N2 d'ici cinq ans. L'objectif est d'harmoniser les sections et ne pas laisser à la traîne une discipline. La nation course en équipe est déjà en N1 et la danse synchronisée est en N2.

Fotis Kostas aura aussi en charge l'école de polo (13 enfants déjà inscrits) et une partie de l'école de natation. Des places sont toujours disponibles pour des jeunes qui souhaiteraient s'initier à la discipline.

Pratique. Inscription et renseignements : clubnautiquehavrais@orange.fr