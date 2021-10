Le Havre. Extension du tramway, le public peut s'exprimer

Le Havre Seine Métropole lance une concertation préalable sur le projet d'extension du tramway, du 22 septembre au 16 novembre. Le public va pouvoir donner son avis. Depuis la mise en service du tramway en 2012, la fréquentation des transports en commun a bondi de 30 % sur l'agglomération havraise. Afin de poursuivre dans cette dynamique, la communauté urbaine souhaite étendre le réseau pour desservir de nouvelles zones, notamment Montivilliers et Harfleur.

Le projet d'extension du tramway prévoit la création de 13 kilomètres supplémentaires en deux nouvelles branches, au départ de la gare du Havre : une branche d'environ 3 kilomètres vers les quartiers sud du Havre et une branche d'environ 10 kilomètres vers Montivilliers. Sur cette branche, le tramway remplacerait l'actuelle LER, sachant que le service se ferait par bus entre Montivilliers et Rolleville. L'objectif est de relier Montivilliers à la gare du Havre en moins de 25 minutes. Le projet s'accompagnera également d'aménagements pour la pratique du vélo et deux nouveaux parkings relais seront aménagés pour inciter les automobilistes à emprunter le tram. Ce sont 25 000 voyageurs par jour qui sont attendus, alors que le tram actuel accueille environ 50 000 voyageurs tous les jours.

. - Le Havre Seine Métropole

Le coût du projet est évalué à 320 millions d'euros HT. Côté calendrier : après une enquête publique en 2024, les travaux devraient débuter en 2025 pour une mise en service en 2027.