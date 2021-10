Alençon. Cancer du sein : une sensibilisation en musique

Après 18 mois sans activité en raison de la Covid-19, l'association Alphapodis redémarre ses activités à Alençon. Quelques jours avant le début d'Octobre rose, cette association née en 2016, qui fait de la prévention contre le cancer du sein, renouera samedi 25 septembre avec ses habitudes : des stands de sensibilisation, mais aussi de la musique avec trois concerts. Rendez-vous est donné entre 15 heures et 22 heures, au parc des Promenades. Des modèles anatomiques seront présentés "pour expliquer aux femmes comment se palper pour détecter une éventuelle tumeur", détaille Adèle Ciubucciu, d'Alphapodis. Côté musique, trois concerts sont programmés avec Pablo Bozzi, Valise, et Kak et Ref. Entrée gratuite, petite restauration et bière locale.

