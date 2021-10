Bébel et la magie des cartes au cirque-théâtre d'Elbeuf

Tout commence après l’accident d’un homme qui se retrouve transporté dans le monde des cartes à jouer. Devenu le “maître-cartes”, il nous emmène au sein d’un monde inconnu dans lequel les cartes prennent vie. Elles se font bavardes et disposées à révéler des secrets... L’as de pique se dresse en personnage central de cette fable.

Belkhéïr Djénane, alias Bébel le magicien, pratique son art depuis 20 ans. Il évolue au sein d’un spectacle où se mêlent l’étrange, le fantastique et la féérie. Sa renommée est internationale et ses spectacles sont considérés comme une forme artistique. Vous voyagerez dans le temps et revisiterez des parties de notre histoire. Les cartes parlent, dansent, jouent, se confient en toute liberté. “Si elles sont souvent aimables et agréables, les cartes, à l’occasion, se révoltent et il est difficile de les maîtriser car elles sont au nombre de cinquante-deux, quand les jokers ne s’en mêlent pas, alors que moi, pauvre humain, je n’ai que dix doigts.”



