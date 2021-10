Caen. Quel est le programme du Palma Festival ?

Faire redécouvrir la ville de Caen, autrement. Tel est le mot d'ordre du Palma Festival depuis sa première édition 2016. Cette année encore, l'équipe du festival invite les habitants de la ville à se laisser surprendre par leur vie de tous les jours via la création artistique. Du mercredi 22 au dimanche 26 septembre, elle met en avant des artistes issus de disciplines telles que l'urbanisme, la sociologie, la musique, l'ethnographie ou encore l'architecture. Palma est conçu comme un parcours de concerts, d'expositions, d'ateliers, de balades guidées et de participations concrètes à des réalisations artistiques à travers Caen et son agglomération.

L'ouverture du Festival

Avis aux coutumiers du Palma Festival, aux mélomanes, aux férus d'art ou encore aux curieux. Le nouveau lieu culturel de Mondeville, Supermonde, accueille l'exposition d'Antonin Hako. Le travail de cet artiste se caractérise par une grande liberté dans les formes d'expression, allant de la toile, au mur et aux drapeaux. Son œuvre, non figurative, jongle avec les couleurs, sans écarter le noir et blanc. Talentueux manieur de formes, il crée des rythmes, souvent heureux, par tous les assemblages qu'il expérimente. Lors de ce vernissage, le public pourra siroter une boisson tout en s'amusant à composer une affiche avec des tampons géants.

Des balades à vélo

Palma a imaginé plusieurs parcours pour faire découvrir les œuvres réalisées pendant les six éditions du festival. Au choix, il est possible de sillonner Caen ou Mondeville, et ce, à bicyclette, au rythme d'interventions artistiques originales.

Des concerts

Ce festival marque l'occasion de découvrir de nombreux musiciens. Elliott Armen se produira à la bibliothèque Alexis de Tocqueville vendredi 24 septembre à 18 heures. Le groupe Taxi Kebab ainsi que Guadual Tejaz chanteront au Supermonde ce même jour, à 20 heures. D'autres concerts sont prévus tout au long de la semaine, comme celui de Troy Von Balthazar, In c pour 11 oscillateurs et 53 formes, Pan D ou encore Brama – Nursery – Laetitia Shériff.

Des ateliers pour tous

Au Supermonde de Mondeville, mercredi à 14 heures, l'illustratrice Alice Dufay propose d'explorer une nouvelle approche du dessin, des couleurs, des formes et de la composition à travers la technique du collage. A la suite de cela, Philomène prendra le relai pour présenter la reliure à la japonaise afin d'assembler, relier et fabriquer un livre avec les collages. Samedi à 10 h 30, Hélène Laxenaire interviendra dans des champs artistiques variés, allant de l'illustration à l'image animée. L'occasion de découvrir son travail et créer sa propre affiche en papiers découpés.

Pratique. Le programme complet est à retrouver sur le site internet : palmafestival.com. Réservations : bonjour@palmafestival.com.