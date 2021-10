Cinéma. Harry Potter : le fan film sur Voldemort, enfin disponible !

Il ne faut pas prononcer son nom, et pourtant, on ne peut s'en empêcher avec la sortie événement du fan film très attendu sur l'enfance du méchant de la plus célèbre saga de J.K. Rowling, Voldemort.

Ce court-métrage non officiel intitulé The House of Gaunt est intégralement financé par des fans, avec un budget de 62 000 euros. Annoncé en 2017, c'est un projet que les fans attendent depuis plus de quatre ans.

Un court-métrage franco-britannique

L'équipe de tournage est composée de fans, mais avant tout de professionnels du cinéma entièrement bénévoles. Son réalisateur, Joris Faucon Grimaud, est monteur de bandes-annonces de cinéma et le rôle principal n'est autre que l'acteur français Maxence Danet-Fauvel, révélé dans la série Skam.

L'équipe franco-britannique de 80 bénévoles a tourné dans la langue de Shakespeare pendant douze jours afin de coller au maximum à l'œuvre originale. Le tournage s'est terminé en septembre 2020 et s'est étalé sur trois ans en raison de la pandémie de Covid-19.

Après dix-huit mois de post-production, le montage de plus de 250 plans réalisés avec effets spéciaux et la production de la musique enregistrée spécialement pour le film, il est enfin là.

Le fan film mis en ligne gratuitement