Seine-Maritime. Un morceau de Sénégal dans l'assiette

Comme son établissement, il est haut en couleurs et emblématique du Sénégal. Au moment d'ouvrir son restaurant à Elbeuf, en juin 2020, Raoul Mendy n'a pas hésité longtemps pour lui trouver un nom : Taxi brousse. Lancé dans cette affaire avec son frère et son père, c'est à la fois un rêve qui se réalise et "un retour aux sources" pour cet homme originaire de Cléon, qui était parti vivre plusieurs vies professionnelles pendant près de 25 ans à la Réunion.

Un voyage en Afrique

De retour au bercail, deux éléments l'ont poussé à se lancer : "la libération d'un local", juste derrière le cinéma Mercure, et "l'envie de prendre un créneau inoccupé". À ses yeux, l'agglomération elbeuvienne ne mettait pas assez en valeur les spécificités de la cuisine de ses origines, parfumée et épicée, "souvent à base de riz et de sauces mijotées" et toujours généreuse. Depuis qu'il peut accueillir ses clients en salle, Raoul Mendy prône une ambiance conviviale, où l'on partage des bons plats traditionnels comme le Yassa ou le Tchep sur fond de musique sénégalaise. Dans l'ambiance comme dans l'assiette, le dépaysement est total !

Pour m'ouvrir l'appétit, je commence par quelques pastels, ces petits beignets garnis de viande "que l'on mange un peu tout le temps dans la journée", selon le maître des lieux. Avec une petite sauce aux oignons, c'est un régal. Pour le plat, je décide de sauter dans l'inconnu avec un maffé. À base de riz et de poulet, ce plat trouve toute son originalité dans une sauce à la pâte d'arachide. Surprenante au premier abord pour un palais débutant, cette spécialité se révèle douce et pleine de saveurs. Accompagnée d'un jus de bissap, cette boisson emblématique à base de fleur d'hibiscus infusée, c'est un sans-faute ! Pour une addition de 16€, il ne reste qu'à faire le voyage et se souhaiter un bon appétit. Ou plutôt Na rees ak diam, comme on dit là-bas !

Pratique. Taxi brousse, 39 rue Paul-Fraenckel à Elbeuf. Tél. 06 59 47 96 97