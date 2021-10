Quand les marionnettes racontent la guerre

Le rideau se lève sur un camp de victimes de la guerre. Blessés et personnels médicaux se croisent et tentent de s’organiser pendant que le conflit continue non loin de là. Entre opérations lourdes, chasses aux rats et animations du camp, le temps est bien rempli. La tragi-comédie Court-Miracles mélange acteurs et marionnettes.



Pratique. Court-Miracles, dès 9 ans, mercredi 22 février à 15h, jeudi 23 février 19h30, Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly. Tarif de 2 à 5 €. Informations : 02 35 72 67 55.

(

Photo Raphaël Kann)