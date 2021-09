Manche. Forts taux de vaccination des personnels soignants et pompiers

L'obligation vaccinale contre la Covid-19 est entrée en vigueur mercredi 15 septembre pour les professionnels de santé dans les hôpitaux et maisons de retraite, pour les soignants libéraux, les aides à domicile, les pompiers, les ambulanciers, mais une petite minorité n'a toujours pas reçu de première dose.

À l'hôpital de Saint-Lô et de Coutances, 15 personnels ne remplissent pas cette obligation, sur un total de 2 000 agents. Au Centre hospitalier public du Cotentin, sur les sites de Valognes et Cherbourg, près de 90 % des 2 500 agents ont reçu au moins une dose de vaccin. Sur le centre hospitalier d'Avranches-Granville, qui inclut les établissements de Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Mortain et Villedieu-les-Poêles, 15 agents ne sont pas vaccinés sur un effectif total de 2 683 agents, soit 0,55 % des effectifs. Du côté des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS de la Manche, 92,22% disposent d'un schéma vaccinal complet et 98,56 % disposent au minimum d'un schéma vaccinal engagé.

Le nombre de sapeurs-pompiers de la Manche n'ayant pas encore entamé leur schéma vaccinal est donc très faible et se réduit de jour en jour selon le SDDIS de la Manche.