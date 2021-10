Sotteville-lès-Rouen. Le Centre hospitalier psychiatrique du Rouvray recrute

Le manque de personnel est chronique, mais il n'est pas aisé de recruter dans le secteur de la psychiatrie. Le Centre hospitalier du Rouvray (CHR), basé à Sotteville-lès-Rouen, organise donc des demi-journées de l'emploi depuis le début du mois de septembre. La prochaine a lieu vendredi 17 septembre, entre 9 heures et 12 heures, sur le parking devant l'établissement. L'occasion de rencontrer directement des professionnels de la santé mentale et des ressources humaines et de leur déposer un CV. "Il nous manque plusieurs dizaines d'infirmières et on a les difficultés classiques de recrutement sur d'autres professions rares, comme les orthophonistes", explique Jacques Berard, directeur des ressources humaines au CHR.

Aides-soignants, ergothérapeutes ou éducateurs spécialisés sont aussi recherchés. C'est d'ailleurs la profession de Cécile, venue déposer son CV, mercredi 15 septembre. Après plusieurs années auprès des enfants et des adolescents, elle ressent le besoin de développer ses connaissances dans le domaine de la santé mentale.

"On voit des jeunes en souffrance et l'accompagnement qu'on leur propose est limité. Ça devient frustrant, parce qu'il y a des situations de violences auxquelles on ne sait pas répondre." Le profil de Cécile a bien retenu l'attention des recruteurs qui insistent sur l'attractivité de l'établissement. "On a un panel d'activités important avec beaucoup de sur-spécialités et on a un plan de formations très étoffé", vante Jacques Berard.