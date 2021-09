Caen. Pendant dix jours, la Foire internationale joue la carte du changement

Evénement incontournable de l'agglomération caennaise, la Foire internationale accueillera le public du vendredi 17 au dimanche 26 septembre prochain. Cette année, pas de pays ou de thématiques centrale, mais différents pôles d'intérêts pour toute la famille. Une innovation que défend Paul Séchaud, directeur général de l'événement.

Bien-être, street art, influence, circuit court, la foire expo peut se reposer sur un réseau fidèle d'exposants mais aussi d'associations et de blogueurs prêts à se joindre à l'événement. Amandine Petit, Miss France 2021, sera présente samedi 18 septembre pour rencontrer le public et une séance de dédicaces sera mise en place entre 13 h 30 et 15 h 30.

Cette année, les exposants seront présents. La Rue du Bagout aussi sera bien garnie et, pour pour les amateurs de chevaux, le van des Equidays fera étape le samedi 18 septembre, avant l'événement qui se tiendra dans plusieurs villes du Calvados à partir du 23 octobre.

Des concerts seront également proposés avec des groupes de reprise de ACDC, Supertramp, Police et Pink Floyd.

Pour les visiteurs, de nombreuses offres permettent de profiter de l'événement à moindre coup.

Billetterie sur le site de Caen Evénements. Pass sanitaire obligatoire.