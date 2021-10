Initiative. Journée mondiale du ramassage des déchets en Normandie

C'est la journée mondiale du nettoyage de la planète le samedi 18 septembre. Des milliers de personnes vont se mobiliser pour la planète à l'occasion du World CleanUp Day dans plus de 150 pays, dont la France qui compte plus de 2 210 événements. Au programme : sensibilisation, ramassage, tri et comptage des déchets.

Plus de 20 villes normandes mobilisées

En Normandie, l'opération sera menée à Rouen, Le Havre et Dieppe pour la Seine-Maritime, à Falaise, Caen, Condé-en-Normandie et Ouistreham pour le Calvados, à Briouze pour l'Orne, et à Saint-Lô et Barneville-Carteret dans la Manche.

Gants, masque et sacs-poubelles

Le World CleanUp Day conseille de s'équiper avec des sacs-poubelles, des gants, un vêtement de pluie ou encore un masque.

Pratique. Tous les points de rendez-vous sur www.worldcleanupday.fr