Carentan-les-Marais. Une station multi-énergie propre en projet

Face à la pression environnementale… et au coût du prix à la pompe des carburants, les transporteurs ont déjà engagé des réflexions sur la transition écologique de leur mode de transports. Parmi les solutions propres, le biogaz, communément appelé Bio GNV. Contrairement au gaz naturel qui provient de sources fossiles, ce biogaz, obtenu par la méthanisation de déchets organiques, est renouvelable.

Or, du fait de sa difficulté d'approvisionnement, les stations-service traditionnelles ne délivrent pas ce type de carburant. Le syndicat d'énergie de la Manche (SDEM50) a engagé une réflexion sur l'émergence d'une station multi-énergie à Carentan-les-Marais avec la communauté d'agglo, endroit stratégique entre Cherbourg et Caen (Calvados), au carrefour des RN 13 et 174. Cette station combinera biogaz, bornes de recharges électriques et sera dimensionnée pour accueillir à l'avenir une station hydrogène.

Hervé Le Saint est chargé de mission au SDEM de la Manche.

Hervé Le Saint Impossible de lire le son.

Une vingtaine de transporteurs assistaient mardi 14 septembre à une réunion sur le sujet. Une réflexion est déjà engagée chez Carentan Transports, qui compte une flotte de 80 camions.

C'est aussi une demande aujourd'hui de la clientèle, assure Serge de Méautis P.-D.G. de l'entreprise.

Serge de Méautis Impossible de lire le son.

Pour Colis Service, qui compte une flotte de 110 véhicules, principalement des véhicules utilitaires légers types fourgonnettes, ce type d'équipement sera un accélérateur. Hervé Lefèvre est directeur de la société.

Hervé Lefèvre Impossible de lire le son.

Aujourd'hui, la démarche est amorcée et les transporteurs associés à ce qui ne reste, à ce stade, qu'un projet.