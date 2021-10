Le Havre. Deux adolescents arrêtés dans la nuit pour vols et dégradations

Au cœur de la nuit, en semaine, la plupart des adolescents dorment sur leurs deux oreilles. Mais dans la nuit de lundi 13 à mardi 14 septembre, au Havre, deux d'entre eux étaient bien réveillés et ont passé le temps en commettant divers méfaits dans le quartier Anatole France-Danton. Vers 3 heures du matin, le centre de supervision urbain repère les deux jeunes hommes via les caméras de vidéoprotection, alors qu'ils tentent d'ouvrir les portières des voitures stationnées rue Jules-Lecesne. La Brigade anti-criminalité (BAC) entame alors une discrète filature.

Ils volent des assiettes…

pour les briser

Les deux compères enchaînent : coups de pied dans les portes de résidences, démontage de roue de vélo, tentative de vol d'un scooter, vol de courrier dans un hall d'hôtel, etc. Jusqu'à ce qu'ils tombent nez à nez avec les policiers. Les deux adolescents ont reconnu les faits et confié avoir également dérobé des assiettes dans un hôtel du cour de la République… pour aller les casser un peu plus sur la voie publique.

Âgés de 15 et 16 ans, ils seront présentés ultérieurement à un juge pour enfants pour vol et tentative de vol en réunion et dégradations.