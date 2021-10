[Photos + vidéo] Caen. À quoi ressemble le nouveau théâtre des cordes ?

C'était un moment fort en émotions. Après trois ans de travaux, le mythique théâtre au 32 rue des Cordes à Caen a rouvert ses portes lundi 13 septembre. Tour à tour, les élus invités et comédiens ont partagé leur fierté de voir cette salle accueillir à nouveau du public. "C'est la troisième naissance d'un lieu sacré", "un lieu qui rassemble", "un lieu de partage du vivant"… Chacun y est allé de sa touche personnelle. De l'humour de Claude Alexis-Cros, une comédienne caennaise, à l'hommage poignant de Jean-Marie Frin pour son ami Michel Dubois, décédé dimanche 4 juillet dernier et qui a dirigé la comédie de Caen pendant 25 ans, le théâtre a retrouvé son âme.

500 spectateurs en jauge debout

Construit en 1969, le Centre dramatique national s'est refait une beauté, à l'extérieur comme à l'intérieur, avec un grand hall d'accueil lumineux. "Tout est en baie vitrée. On voit ce qu'il se passe dans le hall depuis la rue", indique Elise Vigier, artiste associée à la direction de la Comédie de Caen. En entrant sur la gauche, un nouvel espace de travail a aussi été imaginé.

Ce "labo" permet aux équipes (cinquante personnes maximum) de répéter.

L'intérieur refait à neuf.

La grande salle principale, elle, a été agrandie. "C'était un théâtre qui avait plein d'escaliers et de demi-niveaux. Tout a été mis de plain-pied. On a récupéré un mètre de hauteur sur le plateau et des espaces de circulation autour de la scène", explique Aurélia Marin, directrice administrative et financière de la Comédie de Caen. Les gradins sont rétractables. En configuration debout, le théâtre peut accueillir jusqu'à 500 spectateurs, contre 210 auparavant. Les loges et coulisses pour les comédiens ont aussi été repensées.

Marcial Di Fonzo Bo se prépare dans la nouvelle loge pour son rôle dans Richard III de Shakespeare.

Le public était ravi d'assister à la première représentation de Richard III de Shakespeare, dans lequel Marcial Di Fonzo Bo, le directeur de la Comédie de Caen tient le rôle principal, en plus d'assurer la mise en scène.