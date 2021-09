Insolite. Gagnez de l'argent en faisant du covoiturage à Rouen !

La Métropole Rouen Normandie rémunère, depuis le lundi 13 septembre, les conducteurs particuliers covoiturant sur le trajet domicile-travail sur l'agglomération rouennaise. Le but est d'inciter à la mutualisation des trajets et de limiter le nombre de véhicules en circulation.

Une application : Klaxit

Jusqu'en décembre 2021, tous les conducteurs particuliers qui réalisent un trajet au départ ou à l'arrivée de l'aire urbaine de Rouen peuvent profiter des avantages financiers proposés en échange d'une place dans leur véhicule pour un covoitureur. Grâce à l'application Klaxit, disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play, les covoitureurs peuvent entrer en contact via la messagerie et organiser leur covoiturage.

Trajet gratuit pour le covoituré, rémunéré pour le conducteur

Le forfait est de 2 € pour une distance parcourue de moins de 20 km et par passager. Entre 20 et 40 km, 2 € et 10 centimes d'euros par kilomètre. Un plafond est fixé à 4 euros.