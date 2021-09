Alençon. Journées européennes du patrimoine : nos idées sortie

Les 38e Journées européennes du patrimoine ont lieu les samedi 18 et dimanche 19 septembre, sur le thème du "Patrimoine pour tous".

Dans l'Orne, ce rendez-vous annuel débutera dès vendredi 17 septembre au soir, par la course à pied des "Galopades du patrimoine", dans les rues et par les principaux monuments d'Alençon.

Quelques idées de visites

Parcs, églises, château… Chaque ville ou village participe à sa façon à ce rendez-vous annuel.

À Alençon par exemple, la Luciole propose quatre visites guidées gratuites, mais sur réservations. Une visite sur la place des femmes dans les musiques actuelles, une visite technique du lieu, une visite pour les musiciens en herbe et enfin une visite sur le thème des "métiers du spectacle". Réservations sur laluciole.org.

À Flers, visite libre du Musée du château, de la Micro-Folie ainsi que de l'exposition temporaire "Les couleurs de l'eau", le samedi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures et le dimanche de 14 heures à 18 heures. Un jeu de piste est proposé le samedi pour les enfants, sur réservation. Pour des raisons de sécurité, le nombre de personnes à l'intérieur du musée est limité, une file d'attente est donc possible.

À Argentan, visite libre et gratuite du Musée Fernand Léger/André Mare sur les deux jours. À noter le dimanche, deux clowns au discours plein de fantaisie feront découvrir le musée à un public familial à 11 heures et lors de visites-flash de 15 minutes à 14 heures, 14 h 30, 15 h 30 et 16 heures.

À Bellême, samedi ainsi que dimanche après-midi, vous pourrez prendre de la hauteur en montant sur le porche Saint-Sauveur et admirer le panorama alentour depuis la tour.

À Bagnoles-de-l'Orne, de multiples animations sont organisées, dont le samedi, à 9 h 30 et 14 h 30, une balade de deux heures au départ de l'office de tourisme, dans le quartier "Belle Époque". À 11 h 45 et 16 h 45, profitez d'une balade dans le parc du château du Gué aux biches. À 17 heures, venez visiter de la Tour de Bonvouloir. Toutes ces animations gratuites mais sur réservation (02 33 37 85 66).

Le programme détaillé est à retrouver ici.

En raison du contexte sanitaire actuel, le programme des manifestations est susceptible d'évoluer. Les participants sont invités à respecter les consignes sanitaires. Pour une visite en toute sécurité, munissez-vous de votre pass sanitaire pour accéder aux lieux de culture et de loisirs. Les visites libres dans les communes ne nécessitent pas de pass sanitaire.