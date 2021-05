Flers. Réouverture post-confinement : le musée se jette à l'eau !

Jour J-1 pour les réouvertures des magasins dits non essentiels et pour la réouverture des terrasses des bars et restaurant. Mais mercredi 19 mai, ce sera aussi la réouverture des lieux de culture. Ce sera le cas par exemple au musée du Château de Flers, qui était fermé depuis début novembre dernier, qui signe une réouverture avec une exposition temporaire sur "Les couleurs de l'eau", avec des œuvres du musée, d'autres prêtées, mais aussi la participation de trois artistes contemporains. "C'était triste d'être sans visiteur depuis l'automne, toute l'équipe est très impatiente", explique la directrice du musée, Hélène Tarantola. Compte tenu de la jauge maximale, le site ne peut accueillir que 50 visiteurs à la fois, "il y aura peut-être un peu d'attente", explique la directrice, mais "c'est une réouverture sans réservation préalable pour les visiteurs isolés". En revanche, c'est uniquement sur réservation pour les groupes, notamment pour les scolaires.