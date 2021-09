Ça bouge en ville. De nouveaux commerces à Caen et son agglo

Le centre-ville de Caen est en perpétuel changement. Au milieu des édifices qui datent de plusieurs siècles, les magasins, eux, évoluent. Nouvelles boutiques, changement d'adresse, coup de neuf… Comme chaque semaine, la rédaction de Tendance Ouest réalise un tour d'horizon des nouveautés côté commerces à Caen et son agglomération

Une boutique écoresponsable

La boutique Deux heures seize vient d'ouvrir rue Arcisse-de-Caumont à Caen. Accessoires, vêtements, déco… Dans ce magasin, on trouve de tout mais de manière écoresponsable.

Toujours à Caen, un déménagement cette fois : la boutique de prêt-à-porter Stor'age vient de s'installer rue Saint-Pierre. Avec la rentrée, il est temps de se remettre au sport. Stor'age est spécialisé dans les vêtements sportswear.

Enfin, à Démouville, le Café de la Place a de nouveaux propriétaires depuis la mi-août. C'est un jeune couple qui s'est reconverti. Les deux amoureux ont repris le bar et veulent dynamiser le commerce.

Un concept store

La boutique Deux Heures Seize a ouvert mercredi 8 septembre. Situé 26 rue Arcisse de Caumont, le magasin propose des marques écoresponsables.

Les deux sœurs Eva et Romane Leroy ont enfin concrétisé leur projet. Depuis le mercredi 8 septembre, les clients peuvent trouver dans leur boutique, au 26 rue Arcisse de Caumont à Caen, des vêtements, accessoires, bijoux, déco… avec des marques écoresponsables. Une démarche écoresponsable Elles y tenaient toutes les deux. Il était important que chaque étape des objets vendus dans leur boutique soit écoresponsable.

"Nous nous assurons qu'ils soient fabriqués dans le respect de l'environnement, mais aussi de l'humain", précise Eva. "Nous sommes très contentes de notre première journée d'ouverture. Les clients ont été au rendez-vous", se réjouit Romane. La décoration, très chaleureuse, leur ressemble. "Nos formations respectives dans la communication et le design ont facilité l'agencement et la décoration de notre boutique." Ce qui fait aussi la particularité de cette nouvelle boutique, c'est qu'elle permet à des créateurs normands de se faire connaître. Les deux sœurs envisagent même de créer leur propre marque.

Le Café de la place a changé de propriétaires

Situé place de la mairie, le Café de la place a de nouveaux propriétaires. Le bar-tabac presse a rouvert ses portes le 17 août, pour le grand bonheur des clients.

Aline et Maximilien Couesnard avaient à cœur de reprendre ce commerce. Natif de Démouville et marié dans cette commune, le jeune couple a bien réussi sa reconversion, proposant de nouvelles marques et fourmillant d'idées pour dynamiser le commerce.

Aline et Maximilien Couesnard ont repris le Café de la place depuis le 17 août. - Nathalie Hamon

Stor'age déménage rue Saint-Pierre

La boutique de prêt-à-porter a déménagé rue Saint-Pierre depuis le 14 septembre. Spécialisé dans le sportwear, Stor'age propose un vaste choix de baskets.

Installée depuis 15 ans au 25 rue Écuyère, la boutique a déménagé et se trouve désormais au 92 rue Saint-Pierre. Les clients pourront toujours y retrouver de nombreux modèles de vêtements sportwear, un large choix de baskets et des collections souvent renouvelées.

Une boutique plus grande !

La grande nouveauté, c'est aussi une boutique plus spacieuse. Elle passe de 80 m2 à 180 m2 et se situe sur deux étages. Au rez-de-chaussée, on retrouve le rayon hommes et, à l'étage, le rayon femmes, avec de multiples marques.

Toujours autant de choix dans la nouvelle boutique située au 92 rue Saint-Pierre. - Nathalie Hamon