L'Aigle. Sur la nouvelle piste du stade Foisy, on court plus vite !

C'est sans doute le plus gros chantier sportif du département de l'Orne. En pleine pandémie de Covid-19, plus de trois millions d'euros ont été investis pour la rénovation du stade René Foisy, à L'Aigle. Débuté à l'été 2019, le chantier a duré plus de deux ans. Des travaux que la préfète de l'Orne est allée inaugurer vendredi 10 septembre : "C'était un vrai défi sportif que tout soit prêt pour la rentrée scolaire", avait-elle souligné.

Ce chantier a concerné deux équipements : le tennis et l'athlétisme, "pour permettre aux Aiglonnes et aux Aiglons de pratiquer leur activité sportive sur des terrains de qualité", souligne le maire Philippe Van-Horne, alors que pour prouver son dynamisme, sa Ville joue à fond la carte sportive, notamment dans le cadre de Paris 2024.

Sport et écologie

Le stade Foisy accueille des clubs de sport, mais aussi, depuis la rentrée de septembre, de nombreux scolaires des collèges et du lycée de l'Aigle, qui ignorent sans doute qu'ils courent au-dessus de six immenses citernes qui récupèrent 750 mètres cubes d'eau de pluie pour arroser le stade, mais aussi les massifs de fleurs dans toute la ville. "À L'Aigle, sport et écologie vont ensemble", explique le maire, pas peu fier du résultat.

Sport et handicap

À l'occasion de ce chantier, le stade René Foisy a aussi été rendu accessible aux personnes à mobilité réduite, grâce au goudronnage de ses cheminements. Le coût global de cet immense chantier, débuté à l'été 2019, dépasse les trois millions d'euros, "dont la moitié de subventions", s'empresse de préciser le maire. À L'Aigle, ce stade rénové complète le gymnase intercommunal et le stade de rugby Jo Maso. "C'est un outil qui va faciliter la préparation des futurs athlètes de demain", conclut le maire.