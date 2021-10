Formule 1. Grand Prix d'Italie : Pierre Gasly abandonne, Esteban Ocon 10e

L'Australien Daniel Ricciardo a remporté, dimanche 12 septembre, en Italie son 8e Grand Prix de Formule 1, le premier avec l'écurie McLaren qu'il a rejointe en début d'année, devançant son équipier Lando Norris.

Il grimpe au 8e rang du championnat, dépassant le pilote bois-guillaumais Pierre Gasly (AlphaTauri). Vainqueur ici même l'an dernier, ce dernier a dû abandonner en début de course en raison de problèmes sur sa monoplace.

C'est la première fois depuis 2012 que McLaren remporte un Grand Prix et la première depuis 2018 pour Ricciardo. Valtteri Bottas (Mercedes) complète le podium d'une course marquée par les abandons des deux premiers du championnat du monde Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes), qui se sont accrochés à mi-course.

Enfin, le pilote ébroïcien Esteban Ocon arrache un point grâce à sa 10e place sur ce Grand Prix.