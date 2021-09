Lessay. La foire Sainte-Croix retrouve un public très fidèle

La traditionnelle foire millénaire de Lessay a ouvert ses portes vendredi 10 septembre. Sur 30 hectares, le monde agricole, exposants, rôtisseurs et camelots s'y retrouvent, comme le public, heureux de revenir après une année blanche pour cause de Covid-19.

Et c'est un public très très fidèle que nous avons rencontré ce vendredi 10 septembre, dès les premières heures de la matinée.

La foire de Lessay se prolonge jusqu'au dimanche 12 septembre. Pass sanitaire obligatoire sur les six entrées de la foire. Des tests de dépistage sont possibles sur place pour ceux qui n'en seraient pas munis. Le site est ouvert de 8 heures à 19 h 30, et la fête foraine est ouverte jusqu'à 1 heure du matin. L'allée des rôtisseurs sera ouverte jusqu'à 22 heures vendredi 10 septembre et jusqu'à 23 h 30 samedi 11 septembre.

Entrée et parkings gratuits.