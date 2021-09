Foire de Caen. Dame Mature, journaliste devenue youtubeuse beauté à 60 ans

"Bonjour, bonjour mes dames matures", c'est ainsi que débute chaque vidéo de Catherine Berra, influenceuse beauté depuis deux ans pour les femmes âgées de 50 ans et plus, installée à Saonnet dans le Calvados. Après avoir travaillé pendant 40 ans au sein de la rédaction de France 3 en tant que journaliste, rédactrice en chef adjointe puis responsable du site, cette sexagénaire a décidé de changer de vie. "À 58 ans, on m'a dit que je ne pouvais plus présenter le journal télévisé car il fallait rajeunir l'antenne", déplore Catherine Berra.

C'est à la suite de cet événement, qu'elle crée sa chaîne YouTube. "Je l'ai vécu comme une injustice. J'avais déjà l'idée en tête, mais ce changement radical a été un accélérateur", confie-t-elle. Cette passionnée de maquillage depuis son plus jeune âge découvre les influenceuses beautés quelques années auparavant." Je passais des heures à regarder ces femmes présenter des produits. C'était à une période où ça n'allait pas trop, c'était ma soupape de décompression", raconte Dame Mature.

En août 2019, Catherine Berra publie sa première vidéo, sous son nouveau nom Dame Mature. "Je suis une des rares en France à être influenceuse dans ce domaine", ajoute-t-elle.

Des vidéos pour dénoncer l'âgisme

"Le confinement et la crise sanitaire m'ont aidée à me faire connaître", détaille la youtubeuse. À travers ses différentes vidéos, elle souhaite transmettre ses conseils beauté, mais surtout faire réagir, notamment sur l'injustice faite aux femmes à partir d'un certain âge. "J'ai publié une vidéo intitulée Stop à l'âgisme qui a beaucoup plu. Je suis heureuse lorsque je reçois des commentaires de femmes de 73 ans qui me remercient car elles ont retrouvé leur estime de soi. Je me dis que j'ai réussi mon travail", sourit l'influenceuse sexagénaire.