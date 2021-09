Insolite. Une mèche de cheveux d'Elvis Presley vendue 60 000 € !

Le King, disparu le 16 août 1977, continue de faire parler de lui. Lundi 5 septembre, au cours d'une vente aux enchères organisée en Californie, un pot contenant des cheveux du roi du rock'n'roll a trouvé acquéreur pour la modique somme de 72 000 dollars, soit plus de 60 000 €. Pour garantir l'authenticité de ces cheveux, le lot est accompagné d'une documentation détaillée et d'un certificat attestant qu'il s'agit bien des cheveux d'Elvis Presley. Selon la Kruse GWS Auctions, il s'agirait de la "plus grande collection de cheveux d'Elvis à travers le monde".

Si aucun détail n'a fuité sur la provenance de cette mèche de cheveux, on sait que c'est le coiffeur personnel du King, Homer Gilleland, qui les a récupérés.

De quoi se faire des cheveux blancs.