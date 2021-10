Insolite. Les sportifs jouent avec les radars parisiens et se font flasher

Depuis le 30 août dernier, Anne Hidalgo, maire de Paris, a instauré la mise en place d'une limitation de vitesse à 30 km/h dans l'ensemble de l'agglomération parisienne. Une décision qui a fait grand bruit à son annonce… Mais qui a aussi inspiré les publicitaires.

Ainsi, le magasin parisien de running Distance a créé un événement et une vidéo réalisée sans truquages pour sa campagne Outlaw Runners, littéralement "coureurs hors la loi".

Les athlètes se sont donc amusés à courir le plus vite possible devant le radar situé en face de la boutique, l'objectif étant de passer devant l'objectif à plus de 30 km/h afin de déclencher la prise d'une photo. Le résultat est impressionnant.