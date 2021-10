Cherbourg-en-Cotentin. Les associations prêtes à retrouver leurs adhérents !

La reprise des activités sportives et culturelles a commencé depuis la semaine du 6 septembre, avec, à nouveau, un protocole à suivre : pass sanitaire exigé pour les adhérents, les bénévoles et les spectateurs. Dans quel état d'esprit sont les associations ? Réactions à Cherbourg.

"Avant de reprendre, il a fallu envoyer des mails à toutes nos adhérentes pour leur spécifier qu'il fallait qu'elles soient bien vaccinées ou testées, et que leur pass soit à jour", se remémore Patricia Legendre, secrétaire de l'Association de gymnastique volontaire (AGV) La Brèche, qui propose deux cours hebdomadaires pour les femmes dès 15 ans. Deux bénévoles sont désormais mobilisées au début de chaque cours pour vérifier le fameux QR code. "Si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera ! Mais ça ne me pose pas de problème, j'aime m'en occuper", relativise Catherine Jardin, la présidente de l'association.

Pour Thibaut Denain et ses 150 licenciés aux Vikings de Cherbourg, c'est l'espoir d'une saison sans embûches : "On a beaucoup de questions par rapport à la vaccination des 12-17 ans car on sait que ça sera obligatoire fin septembre. Que se passera-t-il entre la première et la deuxième dose, à partir de 12 ans ? Les enfants devront-ils se faire tester tous les trois jours ?", se demande le président du club de roller hockey.

Comment les associations se préparent-elles à la reprise ? Impossible de lire le son.

Malgré ces incertitudes, les futurs rugbymen sont venus nombreux samedi 4 septembre ! "On l'a vu ce [samedi] matin, avec le début des entraînements des jeunes [de 3 à 15 ans], qui étaient plus de 50 sur le terrain, ce qui est beaucoup plus que d'habitude", explique Quentin Lagallarde, président du Rugby Club Cherbourg-Hague (RCCH). "On est sur un sport d'extérieur, donc on s'extrait plus facilement de ce contexte sanitaire", poursuit-il.

Côté professeur, c'est aussi le bonheur de retrouver les effectifs : "Il y a beaucoup de gens qui n'attendent qu'une chose : c'est de reprendre une activité, donc je pense qu'il y aura du monde. Même nous, en tant qu'animateurs, on a hâte de retrouver nos adhérents !", se réjouit Sophie Poignant, professeur à l'AGV La Brèche.

Retrouvez l'ensemble des associations sur le site de la Ville de Cherbourg.