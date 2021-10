Le Festival Hip Hop en Seine débarque au Hangar 23

Voilà la troisième édition d’un rendez-vous autour du hip hop mettant à l’honneur les talents locaux de cette discipline. Au programme : Under Kontrol, Rewind et Dokou, pour du hip hop très acrobatique et des voix brutes. Du pur beatbox ! Autant d’ingrédients qui plairont aux puristes du genre. En première partie, c’est le rappeur rouennais Dokou qui viendra faire bouger les têtes.

Pratique. Vendredi 24 février, à 20h30, Hangar 23, presqu’île Waddington, Rouen. Tarif 10 €.

Tél. 02 32 76 23 23.