Insolite. Jeux Paralympiques : une demande en mariage sur la piste d'athlétisme

Keula Nidreia Pereira Semedo est une athlète capverdienne malvoyante. Elle était engagée jeudi 2 septembre sur l'épreuve du 200 mètres avec son guide, Manuel Antonio Vaz da Veiga. En athlétisme handisport, la relation entre un coureur et son guide doit être très fusionnelle et pleine de confiance. À l'issue de la course, Manuel Antonio Vaz da Veiga a réuni les concurrents de l'épreuve avant de s'agenouiller face à Keula Nidreia Pereira Semedo. Il a alors effectué sa demande en mariage.

On imagine l'émotion ressentie par les sportifs et leurs entraîneurs présents sur le tartan. Seul motif de déception, le huis clos forcé par la crise sanitaire actuelle. L'important restant que la coureuse a dit oui à son guide.