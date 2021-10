Caen. Le Chat de Philippe Geluck arrive en ville !

Ne soyez pas surpris si, début octobre, vous découvrez des étranges sculptures partout dans Caen. Le Chat de Philippe Geluck envahit la ville pour une exposition aussi drôle que touchante. Après Paris et Bordeaux, le dessinateur belge propose son exposition "Le chat déambule" en Normandie, à partir du samedi 2 octobre. Vingt sculptures différentes seront disposées dans la ville. "Les grandes font 2,70 m de haut, les moyennes 1,10 m plus le socle. Ces dernières seront des répliques des grandes, mais peu importe. Par exemple, la vraie Vénus de Milo est au Louvre et des répliques se trouvent dans les boutiques à souvenir", s'amuse Philipe Geluck. Le Chat débarque avec son irrésistible humour : "Une des statues représente un chat d'une tonne tombé sur une voiture totalement écrasée. Ça s'appelle 'Le juste retour des choses'. J'ai écrit sur le côté du socle : 'Pour une fois, c'est une voiture qui s'est fait écraser par un chat.'"

Philippe Geluck parle de la statue "le juste retour des choses" Impossible de lire le son.

Certaines sont également sérieuses, l'une d'elles "rend hommage à mes confrères assassinés". Ces chats de bronze seront visibles jusqu'au mois de février 2022.