Orne. Covid-19 : la vaccination à l'école, comment ça marche ?

Vacciner pour limiter la propagation de la pandémie. Mercredi 1er septembre à la veille de la rentrée des classes dans les établissements scolaires publics, la préfète de l'Orne, entourée de l'inspectrice d'académie, de la déléguée dans l'Orne de l'Agence Régionale de Santé, du patron des pompiers de l'Orne, a détaillé les modalités de vaccination contre la Covid-19 des 20 000 élèves ornais âgés de 12 à 17 ans et quel que soit le statut de leur établissement : public, privé, ou agricole (MFR).

Des centres mobiles

déployés dans les établissements

"Cette vaccination débutera dès lundi 6 septembre au Mêle-sur-Sarthe et à Longny-les-Villages", a précisé la préfète de l'Orne. "Trois scénarios sont possibles", détaille Françoise Moncada, la directrice académique dans l'Orne : "Aller à pied au centre de vaccination s'il est proche de l'établissement. Sinon, y aller en bus pour huit établissements ornais. Et dans 34 cas, un centre mobile sera installé dans le collège ou le lycée." Les centres de vaccination qui seront installés dans les collèges ou les lycées seront tenus soit par des équipes de l'Agence régionale de Santé, soit par des sapeurs-pompiers bénévoles sur leur temps de repos, conjointement avec les infirmières scolaires. "Place à l'action", souligne le colonel Dominique Portenard, directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Orne.

50 % des 12/17 ans

entièrement vaccinés

Certains parents ont déjà reçu par voie informatique les deux formulaires d'autorisation et de santé préalables à cette vaccination pour les enfants de moins de 16 ans. Les autres parents se verront remettre ces mêmes formulaires en version papier dès les premiers jours d'école. Les élèves âgés de plus de 16 ans n'ont pas besoin d'autorisation parentale pour se faire vacciner.

Cette vaccination n'est pas obligatoire, mais elle est vivement conseillée : "Nous ferons de la pédagogie sur la pandémie et sur les vaccins, précise Françoise Moncada, mais ça reste au libre choix de chacun."

La vaccination pour la première dose va s'étaler jusqu'au mois d'octobre. Puis, celle pour la seconde dose, jusque vers la fin de l'année. Mais déjà, 74 % des 12/17 ans dans l'Orne ont reçu une dose de vaccin. 50 % ont déjà reçu leurs deux doses.

Du côté des enseignants, pas de chiffre pour l'Orne, mais François Moncada détaille le sondage national : 89 % des enseignants ont déjà reçu une dose de vaccin, 60 % ont reçu leurs deux doses.