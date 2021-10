Orne. "L'écologie ne doit pas détruire l'environnement, donc les paysages"

"Les initiatives qui sont prises pour la transition énergétique sont contradictoires avec la défense des paysages. C'est paradoxal que l'écologie détruise l'environnement, mais c'est ce qui se passe", souligne Philippe Toussaint, président des Vieilles Maisons françaises. Il remarque que "c'est à la porte de votre maison, et c'est pour cela que les réactions sont de plus en plus vives, ça heurte de façon violente la paix des habitants".

Les éoliennes

Depuis une dizaine d'années, les éoliennes ont triplé en taille et leur impact visuel a considérablement augmenté, "mais on s'est aussi rendu compte de nombreux autres impacts, par exemple avec les effets sournois de l'électricité statique, comme à Courtomer sur le bétail et sur les humains". Et le président des VMF de regretter que "le très puissant lobby éolien ait obtenu des prix de rachat de l'électricité incroyablement élevés. C'est le fric qui est roi. Et toutes les bornes ont été franchies, en particulier la distance entre les éoliennes et les habitations : 500 mètres par rapport à une éolienne de 50 mètres de haut, ça n'est pas la même chose que si elle mesure 250 mètres. Qui veut avoir un poteau plus haut que la tour Montparnasse à 500 mètres de chez lui ?" Et de pester : "Je ne comprends pas que l'on n'ait pas défini des règles beaucoup plus strictes, comme ça se fait en Allemagne. C'est une responsabilité extrêmement grave du président de la République qui, l'an dernier à Pau [Pyrénées-Atlantiques], avait dit que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Mais qui ne fait rien."

La méthanisation

Quant à la méthanisation, "je suis allé visiter une exploitation agricole, ça me semblait logique comme circuit. Mais on tombe sur des installations industrielles, ça n'a rien à voir". Philippe Toussaint fustige "Engie qui s'est lancé dans l'achat du gaz de méthanisation pour faire tourner ses centrales au gaz, pour produire de l'électricité lorsqu'il n'y a pas de vent et que les éoliennes ne tournent pas... On a fermé la centrale nucléaire de Fessenheim, mais on va acheter de l'électricité en Allemagne, produite par des centrales au charbon. On marche sur la tête. À VMF, on est à fond pour l'environnement, on pense qu'il faut respecter la nature, mais cette affaire est exemplaire de la folie politique."

Dans un communiqué publié au début de l'été, l'association des Vieilles Maisons françaises, avec six autres associations nationales reconnues d'utilité publiques, ont souligné les dangers de la loi climat pour le patrimoine.