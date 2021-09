Buzz. Carton d'audience pour la Ligue 1 Uber Eats… en Espagne !

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé… Le PSG a retourné la planète football à l'occasion du mercato festival. De Sergio Ramos à Achraf Hakimi en passant par Georginio Wijnaldum, le Paris Saint-Germain s'est construit une équipe capable d'aller chercher la Ligue des Champions. Mais l'événement de ce mercato restera bien entendu l'arrivée de l'ancien numéro 10 barcelonais et sextuple ballon d'or Lionel Messi. Les retombées de ce transfert affolent déjà les compteurs. Outre les chiffres commerciaux faramineux du PSG, c'est la Ligue 1 tout entière qui profite de l'arrivée de La Pulga. En Espagne, le match Reims-PSG diffusé à la télé et sur Twitch dimanche 29 août a réuni 6 734 000 téléspectateurs et s'est classé en tête des audiences.