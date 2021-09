Saint-Lô. Fournitures scolaires : le boom des commandes en ligne

Certains parents d'élèves, pour les fournitures scolaires de leurs enfants, délaissent les rayons des grandes surfaces bondés de monde pour un mode plus simple et moins stressant, la commande en ligne et le retrait directement dans les écoles. Un service proposé par Daltoner Plein Ciel à Saint-Lô depuis déjà 12 ans.

La société prospecte les établissements scolaires pour récupérer, dès octobre, les listes des fournitures, avant de les mettre en ligne en fin d'année scolaire. Au fil des années, ce service de rentrée cool et sans stress, ne cesse de progresser, affirme le directeur de la société, Denis Lot.

Un système qui revient à moins cher qu'en grande surface également.

L'entreprise manchoise propose aussi une large gamme de produits made in Normandie et made in France.

Ce service de commande et de livraison de fournitures scolaires mobilise quatre personnes en interne et 14 saisonniers tout l'été.