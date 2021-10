Musique. La date du remix de l'album Chromatica de Lady Gaga dévoilée

La rumeur enflait depuis plusieurs mois, voire un an, et l'indiscrétion du producteur Bloodpop en août 2020. Lady Gaga préparait un remix de son album Chromatica. Si les noms de Charli XCX, Pabllo Vittar, Rina Sawayama, Arca ou Mura Masa avaient fuité, la date de sortie de ce nouvel opus restait encore un mystère.

La diva américaine a enfin levé le voile sur cette intrigue par le biais d'un post sur ses réseaux sociaux. On y apprend notamment que ce remix s'intitulera Dawn of Chromatica. Lady Gaga sortira cet album le vendredi 3 septembre. Un opus sur lequel vous pourrez retrouver une nouvelle version de Rain On Me ou encore de Stupid Love.