Un “Colibri” en aluminium pour les pilotes de Seine

En mars, les pilotes de Seine disposeront d’une nouvelle “pilotine”, en construction au chantier Alu Marine, près de Nantes. Le Colibri, c’est son nom, est une vedette ultra-moderne et, chose rare, en aluminium. Long de 12 mètres et pouvant atteindre une vitesse de pointe de 34 nœuds, il pourra embarquer six personnes et offre une autonomie de sept heures à la vitesse de 30 nœuds. Le Colibri rejoindra donc les troupes des pilotes de Seine. Ces derniers, au nombre de 59, guident les navires jusqu’au port.