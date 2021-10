Le Havre. Une bombe anglaise de 230 kilos à déminer sur le port

La circulation sera perturbée mercredi 1er septembre, au Havre, dans le secteur du quai Joannès Couvert. Une bombe d'aviation anglaise de 230 kilos, datant de la Seconde Guerre mondiale, a en effet découverte récemment sur un chantier, près de l'usine de sucre.

Elle sera neutralisée dans la matinée par le centre de déminage de Caen.

Un périmètre de sécurité de 270 mètres sera mis en place autour de la munition. Il ne comprend aucun logement ou établissement recevant du public mais l'opération, prévue à partir de 9 h 30, nécessitera la fermeture des entreprises présentes dans ce rayon. Une partie de la chaussée Hermann du Pasquier et de l'avenue Lucien Corbeaux ainsi que les quais Hermann du Pasquier et Joannès Couvert feront l'objet d'un bouclage et de déviations routières.