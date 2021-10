Fécamp. Solitaire du Figaro : les premiers bateaux attendus mercredi matin

C'est la dernière ligne droite pour les 34 skippers de la Solitaire du Figaro, sur la deuxième étape entre Lorient (Morbihan) et Fécamp. La flotte, emmenée par le Montpelliérain Pierre Quiroga, s'apprête à contourner la presqu'île du Cotentin. Le bateau en tête devrait atteindre la pointe de la Hague vers 18 heures, ce mardi 31 août, à l'heure de la renverse de courant qui pourrait resserrer les écarts. Le bateau de tête sera au large du Val de Saire vers 23 heures et bénéficiera ensuite d'un courant plus favorable.

Les premiers bateaux sont attendus sur la ligne d'arrivée de cette deuxième étape, à Fécamp, entre 9 h et 11 heures, mercredi 1er septembre. Après avoir franchi la ligne, il mettront une vingtaine de minutes pour rejoindre les pontons du port. La cartographie précise est actualisée toutes les cinq minutes sur le site de la Solitaire. En cette fin d'après-midi, le Calvadosien Fabien Delahaye pointe à la 7e place, le Manchois Alexis Loison est 9e.

Le village d'animations, situé sur le quai Vauban, sera inauguré à 11 heures.