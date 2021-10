Caen. Les clubs s'engagent contre les violences sexuelles dans le sport

"Vingt-quatre signalements pour des événements graves, dont quatre pour violences sexuelles ont été recensés l'année précédente", explique Marie Pelz, inspectrice de la jeunesse et des sports. Lundi 2 août, au centre nautique de Caen, quatre clubs et comités sportifs caennais ont signé un manifeste de bonnes pratiques en matière de prévention des violences dans le sport. Étaient présents pour la signature le SM Caen, le Stade nautique de Caen, le Comité départemental de rugby du Calvados et l'association Sports et loisirs du Chemin Vert. Au total dans le Calvados, 24 clubs et comités se sont engagés. Ils sont 145 dans toute la Normandie.

Les clubs s'engagent à nommer un référent, à former et sensibiliser leurs éducateurs et adhérents contre toutes formes de violences, du bizutage à l'agression sexuelle.

Julien Henault, président de l'Entente nautique caennaise, n'a pas perdu de temps : "Nous avons déjà nommé un référent. Il sera la pierre angulaire du dispositif." Le référent aura un rôle central, en effet, celui de recueillir les témoignages des victimes. "Nous avons 1 400 adhérents, soit 1 400 familles de Caen. Nous devons les protéger. C'est une grande responsabilité", souligne Julien Henault.

Pour faciliter la libération de la parole, la mise en place dans les clubs sportifs de boîte aux lettres a été évoquée par Aristide Olivier, adjoint au maire en charge des sports. Un moyen efficace pour un enfant de déposer un signalement sans crainte.