France-Monde. Une adaptation d'une histoire suédoise authentique

Comédie dramatique française

Après avoir connu le succès, Etienne, un comédien, rame pour trouver du travail. C'est alors que Stéphane, son partenaire depuis longtemps, lui propose de le remplacer dans la prison dans laquelle il anime un atelier de théâtre. Les débuts sont si difficiles avec les détenus, qu'Etienne décide de leur faire jouer "En attendant Godot" de Samuel Beckett.

Kad Merad est impressionnant

de justesse et d'humanité

Après son premier et magnifique film, "Cessez-le-feu" (2016), Emmanuel Courcol s'attaque à une histoire authentique qui a conduit Jan Jönson, un acteur et metteur en scène suédois, à monter la pièce de Beckett avec des détenus. Avec d'excellents dialogues et des jeunes comédiens très impliqués, Emmanuel Courcol a réussi un film drôle, émouvant et très prenant qui fascine les spectateurs. Kad Merad illumine l'écran avec son interprétation exceptionnelle, et, même s'il y a quelques défauts dans ce film, on passe un excellent moment avec ces détenus.

De Emmanuel Courcol. Avec Kad Merad (Etienne), David Ayala (Patrick), Lamine Cissokho (Alex), Sofian Khammes (Kamel), Pierre Lottin (Dylan), Laurent Stocker (Stéphane), Marina Hands, Wabinlé Nabié (1 h 46).