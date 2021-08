En questions. Régis Koetschet, ex-ambassadeur de France en Afghanistan

L'ancien diplomate Régis Koetschet, âgé de 72 ans, vit une retraite paisible à Bernay, dans l'Eure.

Le 15 août dernier, les talibans ont repris le pouvoir. Vous vous y attendiez ?

J'étais très soucieux de la façon dont les autorités américaines avaient engagé le processus de retrait de leur troupe en négociant uniquement avec les talibans. Alors, oui, j'avais pressenti de grandes difficultés.

Êtes-vous en lien avec des réfugiés ?

J'ai retrouvé des personnes avec lesquelles j'avais travaillé là-bas. C'était un moment de très grande émotion et de soulagement. Pouvoir marcher dans les rues de Normandie, c'est quelque chose pour eux. Moi-même, à Kaboul, j'avais échappé à une explosion. Ils ont tous cette expérience. Il faut faire en sorte de les accueillir dans les meilleures conditions.

Comment êtes-vous engagé

pour l'Afghanistan depuis la Normandie ?

C'est un pays où on demeure ambassadeur presque à vie. C'est pourquoi j'explique qui sont ces gens et d'où ils viennent. Je suis très attaché à la dimension culturelle. J'ai essayé qu'au niveau des médiathèques, il y ait une liste de livres pour que nos compatriotes lisent sur l'Afghanistan. Récemment, nous avons vu une floraison de restaurants afghans s'ouvrir en France et en Normandie. Ce sont des lieux pour découvrir leur culture.

Quel est l'avis des Afghans à leur arrivée en Normandie ?

Ils étaient impressionnés par le caractère vert. Ce sont des gens très attachés à la notion du jardin et du pique-nique, le jardin étant un lieu de médiation et de méditation. Ils aiment aller dans les parcs. Ils trouvent cela en Normandie.

Sur les pas des Cavaliers de Joseph Kessel, cet amoureux de l'Afghanistan a écrit plusieurs ouvrages sur le pays. Début août, il a publié Diplomate dans l'Orient en crise, où il revient sur ses années à Jérusalem et Kaboul de 2002 à 2008. Courant septembre, le Normand d'adoption signe un livre sur André Malraux et l'Afghanistan.