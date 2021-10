Musique. Demain nous appartient : Vianney signe le nouveau générique

Mille épisodes, ça se fête ! Et pour l'occasion, la série de TF1 Demain nous appartient change de générique, et c'est Vianney qui signe cette nouvelle version. Les téléspectateurs assidus de la série ont découvert cette chanson intitulée Nos lendemains jeudi 26 août, jour de diffusion du millième épisode. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le nouveau morceau de Vianney connaît un véritable succès, comme en témoignent les réactions sur les réseaux sociaux.

Si vous voulez vous faire votre propre avis, la chanson est disponible en intégralité :

La chanson du générique était jusque-là portée par la chanteuse Lou Jean, révélée en 2016 par l'émission The Voice Kids et qui joue également le rôle de Betty Moreno dans la série, diffusée du lundi au vendredi, à 19 h 10 sur TF1.