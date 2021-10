Ça bouge en ville. Les dernières ouvertures dans l'agglomération rouennaise

Malgré les vacances d'été qui marquent la fermeture annuelle de nombreux magasins pour congés, certains locaux vides ne sont pas restés sans activités. En effet, la ville aux cent clochers a vu l'arrivée de nouveaux magasins ces dernières semaines.

Des enseignes inédites

C'est notamment le cas dans la célèbre rue du Gros-Horloge, avec l'ouverture à la mi-juillet de Dr Martens, l'enseigne spécialisée dans les chaussures qui s'implante pour la première fois à Rouen. Il en est de même, à quelques mètres de là, dans l'Espace du Palais, avec l'ouverture d'une enseigne dédiée aux animaux de compagnie. Voilà deux nouvelles offres commerciales qui n'étaient pas présentes jusqu'alors. Enfin, pour compléter ces ouvertures, focus sur Gargote, situé près de la place du Vieux-Marché, proposant notamment une large sélection de vins.

Dr. Martens, pour faire sa rentrée du bon pied

Dr. Martens a ouvert un magasin à Rouen le 15 juillet, rue du Gros-Horloge. Les modèles les plus emblématiques de la marque y sont disponibles. Vikytsa Claudot et son équipe accueillent les fans de Dr. Martens dans un espace de 65 m2 où ils retrouveront les grands classiques de la marque emblématique d'origine britannique, ainsi qu'une borne internet pour commander tous les modèles disponibles sur le site de la franchise.

Un espace réservé au bien-être animal

L'enseigne Animalis vient d'ouvrir ses portes à l'Espace du Palais. Plus de 2 500 articles pour chiens, chats, oiseaux et rongeurs. Dans un espace de 225 m2, avec plus de 2 500 références en rayon et plus de 10 000 à commander sur le site internet, Animalis Rouen "a été développé pour répondre aux besoins essentiels des Rouennais et de leurs animaux", selon son directeur Frédéric Brard, rejoint par Manon Camage, salariée.

Manon Camage et ses collègues sont là pour conseiller les amis des animaux.

Chez Gargote, belle cave à vin et bons produits

Maxime Corbes et Jessy Guezouli sont à la tête de Gargote à Rouen. Une nouvelle adresse à découvrir près de la place du Vieux-Marché. Gargote accueille les clients "dans une ambiance cocooning où l'on se sent bien", indique Jessy Guezouli, à la tête de cette adresse avec Maxime Corbes. "Nous ne proposons que des produits frais, préparés sur place avec des produits haut de gamme à bons prix."

Maxime Corbes et Jessy Guezouli sont à la tête de ce nouvel établissement rouennais.

Ouverture, agrandissement ou déménagement d'une boutique dans la Métropole de Rouen… Informez la rédaction par e-mail à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com