La Hague. Des glaces en vente directe à la ferme

Depuis cet été, les touristes et habitants ont pu profiter de glaces fabriquées à la ferme du GAEC Lecostey, à Merquetôt. Après 10 ans comme paysagiste, Fabrice Lecostey a décidé de rejoindre la ferme familiale de ses parents pour valoriser le lait des 60 vaches laitières et le transformer en glaces onctueuses et sorbets fruités. Formé à Bologne à l'art du gelato, il a ensuite fait construire un laboratoire, accolé à la laiterie et salle de traite, depuis lequel il recueille directement le lait, encore chaud. Après plusieurs tests, il a opté pour 10 parfums : cinq crèmes glacées (vanille, chocolat, pistache, le caramel, yaourt) et cinq sorbets (mangue, framboise, fraise-rhubarbe, citron-basilic, griotte). Avec leur commercialisation en vente directe (tous les jours de 8 h à 20 h) à la ferme ou sur les marchés estivaux du Cotentin, début juin, le succès est au rendez-vous. "La demande est assez forte car la glace est un produit complexe, ça fait partie des produits les plus transformés." Et puis cela reste un indémodable. "Un enfant ou un ancien qui m'achète une glace a toujours les mêmes yeux qui pétillent", constate-t-il. D'ici le mois d'octobre, Fabrice Lecostey proposera, en plus des glaces toute l'année, de nouveaux produits laitiers : la crème fraîche, le yaourt brassé et le fromage blanc lisse, là aussi en vente directe.