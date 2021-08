Le Havre. BMX, trottinette, skate… La tournée Fise Xperience est de retour

Les modules sont en cours de montage sur l'esplanade du Havre, qui verra du grand spectacle les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 août. La tournée Festival international des sports extrêmes (Fise) Xperience Series est de retour, pour un week-end de compétitions de skateboard, trottinette, roller et BMX freestyle. Des démonstrations et initiations de BMW flatland, qui consiste à réaliser des figures au sol, sont aussi prévues.

Professionnels ou amateurs, hommes ou femmes, senior ou jeunes… Des riders de tous poils vont se succéder sur le grand bowl du skatepark havrais, mais aussi sur des installations spécialement montées pour l'événement. Parmi eux, Anthony Jeanjean et Istvan Caillet, tout juste rentrés des Jeux Olympiques de Tokyo, seront présents sur la compétition de BMX Freestyle Park.

Le Fise s'inscrit dans le cadre du Week-end de la glisse, organisé par Le Havre Seine Métropole. À cette occasion, on pourra s'essayer à la pratique du paddle, du skimboard ou encore du canoë.

Le programme

Vendredi 27 août

Qualification Trottinette Bowl Amateur

Qualification Trottinette Bowl Pro

Qualification Trottinette Bowl Junior & Women Open

Training BMX Freestyle Park U14 /U17

Training BMX Freestyle Park Women

Training Roller Freestyle Park Junior, Amateur & Women

Training BMX Freestyle Park Amateur

Training Roller Freestyle Park Pro

Training BMX Freestyle Park Pro

Samedi 28 août

Finale Trottinette Bowl Junior & Women Open

Finale Trottinette Bowl Amateur

Finale Trottinette Bowl Pro

Demi-finale BMX Freestyle Park Pro

Qualification BMX Freestyle Park U14

Qualification BMX Freestyle Park U17

Qualification BMX Freestyle Park Amateur

Qualification Skateboard Bowl Amateur

Qualification Skateboard Bowl Junior & Women Open

Qualification BMX Freestyle Park Women & Women Junior

Qualification Roller Freestyle Park Junior & Women Junior

Qualification Roller Freestyle Park Amateur & Women

Qualification Roller Freestyle Park Pro

Qualification Skateboard Bowl Pro

Initiations BMX Flatland

Démonstration BMX Flatland Pro

Bunny Up Contest U14 / U17

Dimanche 29 août

Finale Roller Freestyle Park Junior & Women Junior

Finale BMX Freestyle Park U14

Finale BMX Freestyle Park U17

Finale Skateboard Bowl Junior & Women Open

Finale BMX Freestyle Park Women & Junior Women

Finale Skateboard Bowl Amateur

Finale Roller Freestyle Park Amateur

Finale BMX Freestyle Park Amateur

Finale Roller Freestyle Park Pro

Finale Skateboard Bowl Pro

Finale BMX Freestyle Park Pro

Session BMX Freestyle / Roller Freestyle (non finalistes)

Initiations BMX Flatland

Démonstration BMX Flatland Pro

Roller High Air Contest

BMX Jeu du Carré

Pratique. Vendredi 27 (entraînements et qualifications), samedi 28 et dimanche 29 août, esplanade de la plage du Havre. Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.